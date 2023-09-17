Авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по врагу за сутки - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники армии рф. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что подразделения ракетных войск поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 9 артиллерийских средств, 1 склад боеприпасов и станцию РЭБ противника.
В течение суток произошло 25 боевых столкновений.
Дополнение
Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Украинские военные успешно отбили 5 атак противника в районе Клещеевки и Белой Горы Донецкой области.