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Авіатрафік у липні 2020-го був майже на 70% менший, ніж у липні 2019-го - Украерорух

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У липні Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 12 тис. 195 рейсів. Авіатрафік продовжує відновлюватись, але на 68,3% менший, ніж у липні 2019 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Украероруху.

“У липні авіатрафік у повітряному просторі України продовжує відновлюватися. Загальна кількість виконаних у липні 2020 року польотів, які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням, становить 12 тис. 195 рейсів – це на 68,3 % менше порівняно з обсягом польотів у липні минулого року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у липні здійснили 2317 внутрішніх рейсів (-32,9% порівняно з липнем 2019 року), 5751 міжнародний рейс (-77,7%) та 4 127 транзитних рейси (-77,7 %).

“Асоціація повітряного транспорту (ІАТА) повідомляла, що в другій половині цього року відновлення польотів у всьому світі відбуватиметься повільніше, ніж сподівалися експерти. Це спричинено несинхронними діями країн щодо зняття карантинних обмежень та запровадженням додаткових регуляцій для перетину кордону, що значно впливає на попит в авіаційних перевезеннях. Обсяги авіаперевезень повернуться до докризового рівня лише у 2024 році – пізніше, ніж прогнозувала ІАТА до цього”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Украерорух констатував повільне відновлення польотів.

Також нагадаємо, в Украерорусі розповіли, на що витратять 25 млн євро від ЄБРР.

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