Авиатрафик в июле 2020-го был почти на 70% меньше, чем в июле 2019-го - Украэрорух
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В июле Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием 12 тыс. 195 рейсов. Авиатрафик продолжает восстанавливаться, но на 68,3% меньше, чем в июле 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украэроруха.
"В июле авиатрафик в воздушном пространстве Украины продолжает восстанавливаться. Общее количество выполненных в июле 2020 года полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием, составляет 12 тыс. 195 рейсов - это на 68,3% меньше по сравнению с объемом полетов в июле прошлого года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в июле осуществили 2317 внутренних рейсов (-32,9% по сравнению с июлем 2019 года), 5751 международный рейс (-77,7%) и 4127 транзитных рейсы (-77,7%).
"Ассоциация воздушного транспорта (ІАТА) сообщала, что во второй половине этого года возобновление полетов во всем мире будет происходить медленнее, чем надеялись эксперты. Это вызвано несинхронными действиями стран относительно снятия карантина и введением дополнительных регуляций для пересечения границы, что значительно влияет на спрос в авиационных перевозках. Объемы авиаперевозок вернутся к докризисному уровню только в 2024 году - позже, чем прогнозировала ІАТА до этого", - указано в сообщении.
Напомним, Украэрорух констатировал медленное возобновление полетов.
Также напомним, в Украэрорухе рассказали, на что потратят 25 млн евро от ЕБРР.