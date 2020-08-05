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Авиатрафик в июле 2020-го был почти на 70% меньше, чем в июле 2019-го - Украэрорух

Авиатрафик в июле 2020-го был почти на 70% меньше, чем в июле 2019-го - Украэрорух

Киев  •  УНН

 • 10517 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. В июле Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием 12 тыс. 195 рейсов. Авиатрафик продолжает восстанавливаться, но на 68,3% меньше, чем в июле 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украэроруха.

"В июле авиатрафик в воздушном пространстве Украины продолжает восстанавливаться. Общее количество выполненных в июле 2020 года полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием, составляет 12 тыс. 195 рейсов - это на 68,3% меньше по сравнению с объемом полетов в июле прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле осуществили 2317 внутренних рейсов (-32,9% по сравнению с июлем 2019 года), 5751 международный рейс (-77,7%) и 4127 транзитных рейсы (-77,7%).

"Ассоциация воздушного транспорта (ІАТА) сообщала, что во второй половине этого года возобновление полетов во всем мире будет происходить медленнее, чем надеялись эксперты. Это вызвано несинхронными действиями стран относительно снятия карантина и введением дополнительных регуляций для пересечения границы, что значительно влияет на спрос в авиационных перевозках. Объемы авиаперевозок вернутся к докризисному уровню только в 2024 году - позже, чем прогнозировала ІАТА до этого", - указано в сообщении.

Напомним, Украэрорух констатировал медленное возобновление полетов.

Также напомним, в Украэрорухе рассказали, на что потратят 25 млн евро от ЕБРР.

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