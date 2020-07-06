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Відкриття неба після карантину: Украерорух констатував повільне відновлення польотів

Відкриття неба після карантину: Украерорух констатував повільне відновлення польотів

Київ • УНН

 • 17535 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Кількість польотів в українському небі після відкриття авіасполучення в умовах послаблення карантинних обмежень відновлюється дуже повільно - у червні показник був на 87% менше проти аналогічного періоду минулого року. Про це УНН повідомили в пресслужбі українського провайдера аеронавігаційного обслуговування Украерорух.

"Кількість виконаних у червні 2020 року польотів, які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням, становить 4 584 рейси – це на 87,1% менше порівняно з червнем 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Українські авіакомпанії виконали у червні 1 778 рейсів, іноземні – 2 806 рейсів, додали в Украерорусі.

Загалом за типами польотів червневий авіатрафік розподіляється так:

  • внутрішні рейси – 1 403 (менше на 53,9% порівняно з червнем 2019 року),
  • міжнародні рейси – 1 650 (-89,5%),
  • транзитні рейси – 1 531 (-90,8%).

При цьому вказано, що транзитні потоки завжди становлять основну частину доходів провайдерів аеронавігаційного обслуговування – зокрема, у структурі доходів Украероруху до 2014 року частка таких надходжень дорівнювала майже 70%. "За шість років втрати за найбільш прибутковим джерелом надходжень за обслуговування транзитних потоків перевищують 20 мільярдів гривень", - вказали у регуляторі.

Загалом же, як вказано, на тлі послаблення карантину, авіатрафік у Європі та всьому світі почав поступово пожвавлюватись. "Найбільше зростання інтенсивності польотів у Європі спостерігалось саме за попередні два тижні, коли середня кількість польотів за день збільшилась на 2500 рейсів – повідомляють експерти Міжнародної організації цивільних підприємств аеронавігаційного обслуговування (CANSO). Проте порівняння нинішніх обсягів з показниками 2019 року показово свідчить про те, який довгий шлях треба пройти авіації, щоб досягти рівня трафіку літа минулого року", - зауважили в Украерорусі.

Зазначається, що поступове пожвавлення повітряного руху в Україні почалося 5 червня 2020 року з відновленням внутрішніх пасажирських авіаперевезень та запуском міжнародного авіасполучення з 15 червня.

Українські Національні Новини

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