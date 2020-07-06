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Открытие неба после карантина: Украэрорух констатировал медленное возобновление полетов

Открытие неба после карантина: Украэрорух констатировал медленное возобновление полетов

Киев  •  УНН

 • 17524 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Количество полетов в украинском небе после открытия авиасообщения в условиях ослабления карантина восстанавливается очень медленно - в июне показатель был на 87% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе украинского провайдера аэронавигационного обслуживания Украэрорух.

"Количество выполненных в июне 2020 года полетов, которые Украэрорух обеспечил аэронавигационным обслуживанием, составляет 4584 рейса - это на 87,1% меньше по сравнению с июнем 2019 года", - говорится в сообщении.

Украинские авиакомпании выполнили в июне 1778 рейсов, иностранные - 2806 рейсов, добавили в Украэрорухе.

В общем по типам полетов июньский авиатрафик распределяется так:

  • внутренние рейсы - 1403 (меньше на 53,9% по сравнению с июнем 2019-го),
  • международные рейсы - 1650 (-89,5%),
  • транзитные рейсы - 1531 (-90,8%).

При этом указано, что транзитные потоки всегда составляют основную часть доходов провайдеров аэронавигационного обслуживания - в частности, в структуре доходов Украэроруха до 2014 года доля таких поступлений равна почти 70%. "За шесть лет потери по наиболее прибыльному источнику поступлений за обслуживание транзитных потоков превышают 20 миллиардов гривен", - указали в регуляторе.

В целом же, как указано на фоне ослабления карантина, авиатрафик в Европе и во всем мире начал постепенно оживляться. "Наибольший рост интенсивности полетов в Европе наблюдался именно за предыдущие две недели, когда среднее количество полетов за день увеличилась на 2500 рейсов - сообщают эксперты Международной организации гражданских предприятий аэронавигационного обслуживания (CANSO). Однако сравнение нынешних объемов с показателями 2019 года показательно свидетельствует о том, какой долгий путь надо пройти авиации, чтобы достичь уровня трафика лета прошлого года", - отметили в Украэрорухе.

Отмечается, что постепенное оживление воздушного движения в Украине началось 5 июня 2020 года с восстановлением внутренних пассажирских авиаперевозок и запуском международного авиасообщения с 15 июня.

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