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В Украерорусі розповіли, на що витратять 25 млн євро від ЄБРР

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Украерорух витратить довгостроковий кредит Європейського банку реконструкції та розвитку на поповнення обігових коштів на виплату фонду оплати праці, сплату обов’язкових платежів та фінансування критично важливих для провайдера аеронавігаційних послуг операційних витрат. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Украероруху.

“Цільовим призначенням кредиту буде поповнення обігових коштів на виплату фонду оплати праці, сплату обов’язкових платежів та фінансування критично важливих для провайдера аеронавігаційних послуг операційних витрат. Це дозволить сформувати певний запас міцності для поступового виходу підприємства із кризи та стане запорукою якісного виконання функцій стратегічно важливого підприємства у повному обсязі”, - сказав керівник Украероруху Андрій Ярмак.

Вказано, що угоду між ЄБРР та Державним підприємством обслуговування повітряного руху України - Украерорухом, підписали сьогодні. Кредит розрахований на три роки.

“Європейський банк реконструкції та розвитку радий підтримати давнього партнера – Украерорух – у критичний момент, що дозволить підприємству впоратися із впливом світової кризи та повернутися до нормальної діяльності в майбутньому. Це фінансування є частиною Пакету солідарності ЄБРР, основне призначення якого полягає в забезпеченні безперебійного функціонування критичної інфраструктури”, – сказав заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький.

Зазначається, що Украерорух не фінансується з державного бюджету, а лише за рахунок власних коштів, отриманих за надане авіакомпаніям аеронавігаційне обслуговування. На відміну від авіакомпаній, провайдер аеронавігаційного обслуговування не може зупиняти свою діяльність, адже є частиною критичної інфраструктури для Держави. Щоб забезпечити безперебійну роботу, Украерорух запровадив низку антикризових заходів, спрямованих на скорочення операційних та експлуатаційних витрат до мінімально можливого рівня.

Нагадаємо, ЄБРР надасть Украероруху кредит на 25 млн євро для забезпечення безперебійної роботи.

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