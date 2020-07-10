В Украэрорухе рассказали, на что потратят 25 млн евро от ЕБРР
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Украэрорух потратит долгосрочный кредит Европейского банка реконструкции и развития на пополнение оборотных средств на выплату фонда оплаты труда, уплату обязательных платежей и финансирование критически важных для провайдера аэронавигационных услуг операционных расходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украэроруха.
"Целевым назначением кредита будет пополнение оборотных средств на выплату фонда оплаты труда, уплату обязательных платежей и финансирование критически важных для провайдера аэронавигационных услуг операционных расходов. Это позволит сформировать определенный запас прочности для постепенного выхода предприятия из кризиса и станет залогом качественного выполнения функций стратегически важного предприятия в полном объеме", - сказал руководитель Украэроруха Андрей Ярмак.
Указано, что соглашение между ЕБРР и Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины - Украерорухом, подписали сегодня. Кредит рассчитан на три года.
"Европейский банк реконструкции и развития рад поддержать давнего партнера - Украэрорух - в критический момент, что позволит предприятию справиться с влиянием мирового кризиса и вернуться к нормальной деятельности в будущем. Это финансирование является частью пакета солидарности ЕБРР, основное назначение которого состоит в обеспечении бесперебойного функционирования критической инфраструктуры", - сказал заместитель главы ЕБРР в Украине Марк Магалецкий.
Отмечается, что Украэрорух не финансируется из государственного бюджета, а только за счет собственных средств, полученных за предоставленное авиакомпаниям аэронавигационное обслуживание. В отличие от авиакомпаний, провайдер аэронавигационного обслуживания не может останавливать свою деятельность, ведь является частью критической инфраструктуры для государства. Чтобы обеспечить бесперебойную работу, Украэрорух ввел ряд антикризисных мер, направленных на сокращение операционных и эксплуатационных расходов до минимально возможного уровня.
Напомним, ЕБРР предоставит Украэроруху кредит на 25 млн евро для обеспечения бесперебойной работы.