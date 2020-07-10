ЄБРР надасть Украероруху кредит на 25 млн євро для забезпечення безперебійної роботи

“Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Украероруху кредит у розмірі 25 млн євро. Щойно між ними був підписаний відповідний Меморандум. Це дуже своєчасна та необхідна підтримка ліквідності підприємства та забезпечення його безперебійної роботи, адже провайдер аеронавігаційного обслуговування - Украерорух є частиною критичної інфраструктури для держави”, - написав Владислав Криклій.

Він зазначив, що вдячний європейським колегам за всебічну підтримку.

Нагадаємо, Украерорух констатував повільне відновлення польотів після відкриття неба після карантину.