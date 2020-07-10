ЕБРР предоставит Украэроруху кредит на 25 млн евро для обеспечения бесперебойной работы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Европейский банк реконструкции и развития предоставит Украэроруху кредит в размере 25 млн евро для поддержки ликвидности предприятия и обеспечения его бесперебойной работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал министра инфраструктуры Владислава Криклия.
"Европейский банк реконструкции и развития предоставит Украэроруху кредит в размере 25 млн евро. Только что между ними был подписан соответствующий Меморандум. Это очень своевременная и необходимая поддержка ликвидности предприятия и обеспечения его бесперебойной работы, ведь провайдер аэронавигационного обслуживания - Украэрорух является частью критической инфраструктуры для государства", - написал Владислав Криклий.
Он отметил, что благодарен европейским коллегам за всестороннюю поддержку.
Напомним, Украэрорух констатировал медленное возобновление полетов после открытия неба после карантина.