Авіаконструктор Сергій Корж розповів, чому не можна націоналізувати "Мотор Січ"

"Про знаходження компромісних рішень: тоді шарахання було восени 2019 року, після приїзду відомого колишнього держсекретаря. Тоді був такий хайп з пошуку інвестора з цієї країни, потім якось затихло. - нагадав Сергій Корж, як під тиском США Україна почала блокувати операцію з придбання контрольного пакету акцій "Мотор Січ" компаніями з КНР. - У мене сформувалися тоді пропозиції, що потрібно шукати компроміси".

За словами експерта, Україна не може просто перекреслити законну угоду з чиєїсь примхи: "[Поведінка України] - як слон в посудній лавці. Як це все може бути? Тобто це все дуже серйозні речі і повинні бути компроміси. І вони є, тому що завжди можна сформувати комерційні творчі проекти як раз на тлі тенденції ось саме того, що, наприклад, ринок цивільної або універсальної техніки Китаю, він там просто гігантський і все туди йдуть. Не повинно бути подвійних стандартів, коли західні компанії туди приходять, а ось нам не можна ", - розповів Корж.

Експерт зауважив, що в Китаї активно працюють провідні західні виробники авіаційних двигунів і техніки, на протязі багатьох років в КНР діють спільні підприємства з провідними світовими виробниками авіадвигунів для їх локалізації, збирання та сервісу. За його словами, китайський ринок цивільної авіатехніки сьогодні вийшов на перше місце, тому що обігнав ринок США за обсягами пасажирських авіаперевезень під час пандемії.

"У найближчі рік-два китайський ринок цивільної авіаційної техніки, включаючи двигуни, стане номер один. І ми всі прекрасно знаємо, що всі західні виробники авіаційної техніки, двигунів, агрегатів, авіоніки прагнуть на ринок Китаю. Китай їм викручує руки: змушує робити спільні підприємства з локалізацією, з технічним обслуговуванням - всі західні виробники на це йдуть. [Китайські] партнери "Мотор Січ" такий же шлях обрали - створити там майданчик, ремонт і локалізацію певного обсягу - це нормальний процес. Все можна прописати в документах, в ліцензійній угоді і т.д. ", - розповів експерт, як Україна і її компанія цивілізованим шляхом без націоналізації" Мотор Січ "можуть скористатися загальноприйнятими для китайського ринку можливостями щодо розширення своєї присутності.

"Україна дуже давно повинна була задуматися і вибудувати якусь логіку руху в бік міжнародної кооперації для того, щоб були реальні спільні великі серйозні проекти. І, до речі, риторика керівників галузі "ось у нас там треба інвестувати від 12 до 15% від доходу сюди, а у нас тільки 2-3%". Окей, вони беруть правильні цифри, але не говорять про те, що немає стільки коштів у держави. А якщо їх немає звідки взяти, то ви не можете повністю все розробити. Наприклад, нову серйозну модель ", - розповів Корж.

Україна, за словами експерта, не зможе самостійно вибудувати повноцінну авіа-індустрію і створити замкнутий технологічний цикл своїми силами, оскільки країна не має в своєму розпорядженні необхідними фінансовими ресурсами, а технології "Мотор Січ" - застарілі і потребують великого фінансування для модернізації.

"І про" Мотор Січ ", і про [державне конструкторське бюро]" Івченко - Прогрес ". Це участь в міжнародних проектах. Ось Україна, я почав говорити про повний цикл, Україна велика країна за населенням і по промисловості, але в авіації це маленька країна. Подивіться навіть Європа вона давно об'єдналася в авіації, і є тільки два великих світових центру - це Північна Америка і об'єднана Європа. І навіть окремо взяті там Франція, Німеччина і Великобританія, вони не володіють таким вже повним циклом. Тим більше Україна ", - закликає Сергій Корж відмовитися від ідеї націоналізації і включитися в глобальні ланцюжки виробництва, що врятує українське авіабудування від технологічної деградації.