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Авиаконструктор Сергей Корж рассказал, почему нельзя национализировать “Мотор Сич”

Авиаконструктор Сергей Корж рассказал, почему нельзя национализировать “Мотор Сич”

Киев  •  УНН

 • 22109 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Украина не должна вести себя как слон в посудной лавке, поэтому нужно найти компромиссное решение вместо национализации “Мотор Сич” — оно послужит укреплению авиационной индустрии страны, позволит украинским компаниям получить ресурсы на модернизацию своих устаревающих технологий, а вместе с тем занять место на огромном авиарынке КНР. Об этом рассказал известный эксперт в сфере авиации, инженер-конструктор Сергей Корж в эфире программы “Романенко. Беседы”.

“О нахождении компромиссных решений: тогда шараханье было осенью 2019 года, после приезда известного бывшего госсекретаря. Тогда был такой хайп по поиску инвестора из этой страны, потом как-то затихло. — напомнил Сергей Корж, как под давлением США Украина начала блокировать сделку по приобретению контрольного пакета акций „Мотор Сич“ компаниями из КНР. — У меня сформировались тогда предложения, что нужно искать компромиссы”.

По словам эксперта, Украина не может просто перечеркнуть законную сделку по чьей-то прихоти: “[Поведение Украины] — как слон в посудной лавке. Как это все может быть? То есть это все очень серьезные вещи и должны быть компромиссы. И они есть, потому что всегда можно сформировать коммерческие созидательные проекты как раз на фоне тенденции вот именно того, что, например, рынок гражданской или универсальной техники Китая, он там просто гигантский и все туда идут. Не должно быть двойных стандартов, когда западные компании туда приходят, а вот нам нельзя”, — рассказал Корж.

Эксперт заметил, что в Китае активно работают ведущие западные производители авиационных двигателей и техники, на протяжении многих лет в КНР действуют совместные предприятия с ведущими мировыми производителями авиадвигателей для их локализации, сборки и сервиса. По его словам, китайский рынок гражданской авиатехники сегодня вышел на первое место, потому что обогнал рынок США по объемам пассажирских авиаперевозок во время пандемии.

“В ближайшие год-два китайский рынок гражданской авиационной техники, включая двигатели, станет номер один. И мы все прекрасно знаем, что все западные производители авиационной техники, двигателей, агрегатов, авионики стремятся на рынок Китая. Китай им выкручивает руки: заставляет делать совместные предприятия с локализацией, с техническим обслуживанием — все западные производители на это идут. [Китайские] партнеры „Мотор Сич“ такой же путь избрали — создать там площадку, ремонт и локализацию определенного объема — это нормальный процесс. Все можно прописать в документах, в лицензионном соглашении и т.д.”, — рассказал эксперт, как Украина и ее компания цивилизованным путем без национализации “Мотор Сич” могут воспользоваться общепринятыми для китайского рынка возможностями по расширению своего присутствия.

“Украина очень давно должна была задуматься и выстроить какую-то логику движения в сторону международной кооперации для того, чтобы были реальные совместные крупные серьезные проекты. И, кстати, риторика руководителей отрасли „вот у нас там надо инвестировать от 12 до 15% от дохода сюда, а у нас только 2-3%“. Окей, они берут правильные цифры, но не говорят о том, что нет столько средств у государства. А если их неоткуда взять, то вы не можете полностью всё разработать. Например, новую серьезную модель”, — рассказал Корж.

Украина, по словам эксперта, не сможет самостоятельно выстроить полноценную авиа-индустрию и создать замкнутый технологический цикл своими силами, поскольку страна не располагает необходимыми финансовыми ресурсами, а технологии “Мотор Сич” — устаревшие и требуют большого финансирования для модернизации.

“И про „Мотор Сич“, и про [государственное конструкторское бюро] „Ивченко — Прогресс“. Это участие в международных проектах. Вот Украина, я начал говорить про полный цикл, Украина крупная страна по населению и по промышленности, но в авиации это маленькая страна. Посмотрите даже Европа она давно объединилась в авиации, и есть только два больших мировых центра — это Северная Америка и объединенная Европа. И даже отдельно взятые там Франция, Германия и Великобритания, они не обладают таким уж полным циклом. Тем более Украина”, — призывает Сергей Корж отказаться от идеи национализации и включиться в глобальные цепочки производства, что спасет украинское авиастроение от технологической деградации.

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