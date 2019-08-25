Авіакомпанії скасували сотні рейсів через тайфун на Тайвані
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Авіакомпанії скасували сотні рейсів у зв'язку з наближенням тайфуну Байлу, який може викликати зсуви і повені на Тайвані. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
Тайфун обрушився на південне узбережжя острова з максимальним вітром в 137 км на годину. Сотні людей були евакуйовані, а понад 350 рейсів були скасовані. Близько 34 тисяч військових були надіслані на тлі побоювань повені.
Шторм, який обрушився на острів, знеструмив майже 30 тисяч будинків і викликав локальні повені на півдні Тайваню.
Нагадаємо, сильний шторм обрушився на Хіросіму.