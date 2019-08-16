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Сильний шторм обрушився на Хіросіму

Сильний шторм обрушився на Хіросіму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Сильний тропічний шторм "Кроса" обрушився на місто Куре в західній Японії. Про це повідомив телеканал NHK World-Japan, передає УНН.

"Сильний тропічний шторм Кроса обрушився на берег навколо міста Куре в префектурі Хіросіми в західній Японії приблизно о 15:00 в четвер", - повідомило Японське метеорологічне агентство.

Попереджають про сильні дощі, вітри та неспокійне море. Шторм рухається на північ зі швидкістю 30 кілометрів на годину, створюючи сильний вітер, який пробивається до деяких районів регіонів Сикоку, Тюґоку та Кінкі.

Загальна кількість опадів у деяких районах може перевищувати 1200 міліметрів. Попереджають про зсуви у префектурах Коті, Ехіме, Токушіма, Нара. Очікується, що шторм також принесе сильний вітер на тихоокеанський бік західної та східної Японії.

Нагадаємо, раніше японські авіакомпанії скасували понад 60 рейсів між південними островами Ісігакі, Міяко і Окінава через тайфун "Лекіма".

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