Сильный шторм обрушился на Хиросиму
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Сильный тропический шторм "Кросса" обрушился на город Куре в западной Японии. Об этом сообщил телеканал NHK World-Japan, передает УНН.
"Сильный тропический шторм Кросса обрушился на берег вокруг города Куре в префектуре Хиросима в западной Японии примерно в 15:00 в четверг", - сообщил Японское метеорологическое агентство.
Предупреждают о сильных дождях, ветрах и неспокойном море. Шторм движется на север со скоростью 30 километров в час, создавая сильный ветер, который пробивается в некоторые районы регионов Сикоку, Тюгоку и Кинки.
Общее количество осадков в некоторых районах может превышать 1200 миллиметров. Предупреждают о сдвигах в префектурах Коти, Эхимэ, Токусима, Нара. Ожидается, что шторм также принесет сильный ветер на тихоокеанскую сторону западной и восточной Японии.
Напомним, ранее японские авиакомпании отменили более 60 рейсов между южными островами Исигаки, Мияко и Окинава из-за тайфуна "Лекима".