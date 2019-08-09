В Японії через тайфун скасовано понад 60 рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Японські авіакомпанії, в тому числі All Nippon Airways і Japan Transocean Air, в п'ятницю скасували понад 60 рейсів між південними островами Ісігакі, Міяко і Окінава через тайфун "Лекіма". Про це повідомив телеканал NHK, передає УНН.
Також в цьому районі припинено паромне сполучення. Потужні пориви вітру вночі пошкодили лінії електропередачі, що призвело до відключення енергопостачання 15 тис. будинків, головним чином на острові Міяко. Місцева влада повідомила про чотирьох постраждалих в містах Наха і Гінован на Окінаві.
“Лекіма” став дев’ятим тайфуном, що утворився в Тихому океані в цьому році. Швидкість вітру в його центральній частині в даний час складає 50 м/с.
Шторм практично минув Окінаву і рухається в бік Китаю, де в ряді районів на східному узбережжі в зв’язку з цим було оголошено жовтий рівень небезпеки.
Нагадаємо, негода знеструмила 16 населених пунктів Волинської та Житомирської областей.