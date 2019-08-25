Авиакомпании отменили сотни рейсов из-за тайфуна на Тайване
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Авиакомпании отменили сотни рейсов в связи с приближением тайфуна Байлу, который может вызвать оползни и наводнения на Тайване. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Тайфун обрушился на южное побережье острова с максимальным ветром в 137 км в час. Сотни людей были эвакуированы, а более 350 рейсов были отменены. Около 34 тысяч военных были направлены на фоне опасений наводнения.
Шторм, который обрушился на остров, обесточил почти 30 000 домов и вызвал локальные наводнения на юге Тайваня.
Напомним, сильный шторм обрушился на Хиросиму.