Авиакомпании отменили сотни рейсов из-за тайфуна на Тайване

Тайфун обрушился на южное побережье острова с максимальным ветром в 137 км в час. Сотни людей были эвакуированы, а более 350 рейсов были отменены. Около 34 тысяч военных были направлены на фоне опасений наводнения.

Шторм, который обрушился на остров, обесточил почти 30 000 домов и вызвал локальные наводнения на юге Тайваня.

Напомним, сильный шторм обрушился на Хиросиму.