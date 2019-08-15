Аварійна посадка рейсу Москва-Сімферополь: кількість постраждалих зросла до 55

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Головне управління МНС по Московській області підтвердило, що в результаті аварійної посадки літака “Уральських авіаліній” в Підмосков’ї постраждали 55 осіб, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“За медичною допомогою звернулися 55 пасажирів літака, з них 17 дітей. Госпіталізовано шість чоловік”, — повідомили ТАСС в підмосковному главку МНС.

Раніше про 55 постраждалих повідомили ТАСС в підмосковному центрі медицини катастроф. Всього на борту знаходилися 226 пасажирів, серед них 41 дитина.

Лайнер, на борту якого знаходилися 233 людини, в тому числі сім членів екіпажу, прямував рейсом з Москви до Сімферополя. При наборі висоти лайнер зіткнувся зі зграєю чайок. Обидва двигуни А321 відключилися, в них потрапили птахи. Один з двигунів загорівся.

В результаті екіпаж посадив судно на кукурудзяному полі біля села Рибаки, приблизно в кілометрі від злітно-посадкової смуги аеропорту. Літак приземлявся з прибраним шасі. Пасажирів евакуювали з салону по надувних трапах. Як відзначили в Росавіації, пожежі на борту А321 не було.

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