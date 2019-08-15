Аварийная посадка рейса Москва-Симферополь: количество пострадавших возросло до 55

“За медицинской помощью обратились 55 пассажиров самолета, из них 17 детей. Госпитализированы шесть человек”, — сообщили ТАСС в подмосковном главке МЧС.

Ранее о 55 пострадавших сообщили ТАСС в подмосковном центре медицины катастроф. Всего на борту находились 226 пассажиров, среди них 41 ребенок.

Лайнер, на борту которого находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом из Москвы в Симферополь. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из двигателей загорелся.

В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле около деревни Рыбаки, приблизительно в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Самолет приземлялся с убранным шасси. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам. Как отметили в Росавиации, пожара на борту А321 не было.