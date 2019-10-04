Аварійна посадка літака під Львовом: на місці працює поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. Поліцейські здійснюють охорону місця по периметру, де поблизу Львова сталася аварійна посадка транспортного літака Ан-12. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі ГУНП у Львівській області.
Повідомлення до поліції про аварійну посадку літака надійшло близько 7:20.
"Працює слідчо-оперативна група, працівники інших підрозділів поліції Львівщини. Наразі поліцейські здійснюють охорону місця події по периметру та надають іншу необхідну допомогу рятувальникам", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, поблизу Львова аварійно сів літак Ан-12. За попередніми даними ДСНС, був травмований пілот.
У Мінінфраструктури зазначили, що через аварійну посадку під Львовом літака, який виконував чартерний вантажний рейс, за попередніми даними, є загиблі.
За попередньою інформацією Мінінфраструктури, на борту літака було 7 членів екіпажу та 1 особа, яка супроводжувала.