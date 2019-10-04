Аварийная посадка самолета под Львовом: на месте работает полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Полицейские осуществляют охрану места по периметру, где вблизи Львова произошла аварийная посадка транспортного самолета Ан-12. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП во Львовской области.
Сообщение в полицию об аварийной посадке самолета поступило около 7:20.
"Работает следственно-оперативная группа, работники других подразделений полиции Львовской области. Сейчас полицейские осуществляют охрану места происшествия по периметру и предоставляют другую необходимую помощь спасателям", - сказали в пресс-службе.
Напомним, вблизи Львова аварийно сел самолет Ан-12. По предварительным данным ГСЧС, был травмирован пилот.
В Мининфраструктуры отметили, что при аварийной посадке под Львовом самолета, выполнявшего чартерный грузовой рейс, по предварительным данным, есть погибшие.
По предварительной информации Мининфраструктуры, на борту самолета было 7 членов экипажа и один сопровождающий.