Аваков зустрівся із матір'ю Аміни Окуєвої: йшлося про розслідування вбивства
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч з мамою вбитого українського добровольця та лейтенанта поліції полку особливого призначення “Київ” Аміни Окуєвої. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МВС України.
Так, він з дозволу слідчого поінформував потерпілу сторону, Ірину Камінську, про хід справи.
“Тим, хто „замовив“ мою дочку, не дає спокою незалежність України. Тому дуже важливо знайти цих людей. Протягом двох років МВС та Нацполіція займались справою. Те, що я почула сьогодні, запевнило мене, що слідство працює в правильному напрямку і що ніхто не дасть спуску цим людям, всі винні будуть покарані. Для Аміни було дуже важливо служити бійцем-добровольцем у складі підрозділу МВС. Поки ми пам’ятаємо наших героїв, країна має право на існування”, — сказала Ірина Камінська.
Як повідомлялося, лідеру групи “кілерів”, причетних до вбивства пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої вже оголошено підозру.
Нагадаємо, 12 січня було затримано організатора вбивства Аміни Окуєвої.
Також, глава МВС Арсен Аваков опублікував відео із затримання одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.
Раніше УНН повідомляв, що до складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило семеро осіб.
Окрім того стало відомо фахівці Державного науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МАВ встановили знаряддя злочину у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої.
30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції “Глеваха” Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.