Експерти встановили, з якої зброї вбили Аміну Окуєву
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Фахівці Державного науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МАВ встановили знаряддя злочину у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої. Про це написав директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко у себе у Facebook, передає УНН.
"Експерти ДНДЕКЦ (Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр - ред.) МВС України встановили: скинута стрільцем за 600 метрів від місця злочину зброя, з якої 30 жовтня 2017 року застрелили лейтенанта поліції Аміну Окуєву і поранили її чоловіка Адама Осмаєва, - чеський армійський автомат у калібрі 7,62* 39-мм виробництва Česká Zbrojovka", - написав Шевченко.
З його слів, він тільки ззовні нагадує автомат Калашникова – насправді це інша зброя, доволі рідкісна на пострадянських теренах.
"Її було передано злочинцю-стрільцю спеціально для виконання вбивства, а це - чітка ознака замовного характеру злочину. І для нього було використано бронебійні патрони для більш смертельного ураження", - зауважив представник МВС.
Він пояснив, що таких автоматів багато у Чехії, Словаччині, на Кубі, у країнах Африки – але не в Україні.
"Відтак вона (зброя – ред.) стала ключем для розкриття. ДНК-профіль з неї було виділено одразу. Але з оперативних міркувань слідства поліцією Київської області цей факт варто було тримати у таємниці. Тепер слідчим та оперативникам Національна поліція України після двох з половиною років роботи вдалося досягти результату. Але попереду ще слідство і суд", - додав він.
Як повідомлялося, лідеру групи "кілерів", причетних до вбивства пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої вже оголошено підозру.
Нагадаємо, 12 січня було затримано організатора вбивства Аміни Окуєвої.
Також, глава МВС Арсен Аваков опублікував відео із затримання одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.
Раніше повідомлялося в УНН, що до складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило семеро осіб.
30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції "Глеваха" Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.