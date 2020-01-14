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Эксперты установили, из какого оружия убили Амину Окуеву

Эксперты установили, из какого оружия убили Амину Окуеву

Киев  •  УНН

 • 18911 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Специалисты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МАВ установили орудие преступления в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой. Об этом написал директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко в себя в Facebook, передает УНН.

"Эксперты ГНИЭКЦ (Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр - ред.) МВД Украины установили: сброшенное стрелком в 600 метрах от места преступления оружие, из которого 30 октября 2017 года застрелили лейтенанта полиции Амину Окуеву и ранили ее мужа Адама Осмаева, - чешский армейский автомат в калибре 7,62 * 39-мм производства Česká Zbrojovka", - написал Шевченко.

По его словам, он только внешне напоминает автомат Калашникова - на самом деле это другое оружие, довольно редкое на постсоветском пространстве.

"Оно было передано преступнику-стрелку специально для совершения убийства, а это - четкий признак заказного характера преступления. И для него было использовано бронебойные патроны для более смертельного поражения", - отметил представитель МВД.

Он пояснил, что таких автоматов много в Чехии, Словакии, на Кубе, в странах Африки - но не в Украине.

"Следовательно оно (оружие - ред.) стало ключом для раскрытия. ДНК-профиль с нее было выделено сразу. Но по оперативным соображениям следствия полицией Киевской области этот факт стоило держать в тайне. Теперь следователям и оперативникам Национальной полиции Украины после двух с половиной лет работы удалось достичь результата. Но впереди еще следствие и суд", - добавил он.

Как сообщалось, лидеру группы "киллеров", причастных к убийству пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой уже объявлено подозрение.

Напомним, 12 января был задержан организатор убийства Амины Окуевой.

Также, глава МВД Арсен Аваков опубликовал видео с задержания одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.

Ранее сообщалось в УНН, что в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.

30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.

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