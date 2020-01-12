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Аваков опублікував відео із затримання одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої

Київ • УНН

 • 22610 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував відео затримання одного з учасників злочинної організації, якого підозрюють у вбивстві прес-офіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої. Відео Аваков опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Так, на відео правоохоронці затримують одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.

“Сьогодні Нацполіція затримала групу кілерів, обґрунтовано підозрюваних у низці вбивств... і в тому числі — в убивстві Аміни. ДНК затриманого збіглося з ДНК на кинутому на місці злочину зброї. Йдуть слідчі дії”, — написав Аваков.

Нагадаємо, сьогодні затримано виконавців зухвалого вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство Адама Осмаєва.

Як повідомлялося, Аміна Окуєва загинула в жовтні 2017 року у Київській області внаслідок обстрілу автомобіля, у якому їхала з чоловіком.

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