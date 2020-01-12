Аваков опубликовал видео с задержания одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал видео задержания одного из участников преступной организации, которого подозревают в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой. Видео Аваков опубликовал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, на видео правоохранители задерживают одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.
“Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств... и в том числе — в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступления оружия. Идут следственные действия”, — написал Аваков.
Напомним, сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева.
Как сообщалось, Амина Окуева погибла в октябре 2017 года в Киевской области в результате обстрела автомобиля, в котором ехала с мужем.