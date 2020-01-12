До складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило сім осіб – Нацполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. До складу групи учасників злочинної організації, яку підозрюють у вбивстві прес-офіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої, загалом входило сім осіб. Сьогодні затримали організатора. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає УНН з посиланням на Національну поліцію України у Facebook.
“До складу групи загалом входило сім осіб, частину із них за підозрою у двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама (Осмаєва —ред.) Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи”, — повідомив Клименко.
Нагадаємо, сьогодні затримано виконавців зухвалого вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство Адама Осмаєва.
Також, Аваков опублікував відео із затримання одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.
Як повідомлялося, Аміна Окуєва загинула в жовтні 2017 року у Київській області внаслідок обстрілу автомобіля, у якому їхала з чоловіком.