В состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек - Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В состав группы участников преступной организации, которую подозревают в убийстве пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой, в общем входило семь человек. Сегодня задержали организатора. Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украине в Facebook.
“В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама (Осмаева ред.) задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы”, — сообщил Клименко.
Напомним, сегодня задержан исполнителей дерзкого убийства Амины Окуевои и покушения на убийство Адама Осмаева.
Также, Аваков опубликовал видео с задержания одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.
Как сообщалось, Амина Окуева погибла в октябре 2017 года в Киевской области в результате обстрела автомобиля, в котором ехала с мужем.