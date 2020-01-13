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Лідеру "кілерів" у справі вбивства Окуєвої оголошено підозру

Лідеру "кілерів" у справі вбивства Окуєвої оголошено підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Лідеру групи "кілерів", причетних до вбивства пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої вже оголошено підозру. Про це УНН повідомила прессекретар прокуратури Київської області Мар'яна Гайовська.

"У сукупності його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 6, 11, 12 ч. 2 ст.115, ч. 2 ст. 15, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст 115, ч. 1 ст. 263 КК України, тобто мова йде про умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів, вчинене групою осіб, закінчений замах на вбивство та незаконне поводження зі зброєю", - повідомила Гайовська.

Нагадаємо, 12 січня було затримано організатора вбивства Аміни Окуєвої.

Також, глава МВС Арсен Аваков опублікував відео із затримання одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи, яку підозрюють у вбивстві Окуєвої, входило семеро осіб.

Як повідомлялося, 30 жовтня 2017 року близько 20:00 невідомі особи на автодорозі поблизу залізничної станції "Глеваха" Київської області розстріляли автомобіль. Була вбита Аміна Окуєва і поранений в ногу Адам Осмаєв.

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