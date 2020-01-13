Лидеру "киллеров" в деле убийства Окуевой объявлено подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Лидеру группы "киллеров", причастных к убийству пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Амины Окуевой уже объявлено подозрение. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.
"В совокупности его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. 6, 11, 12 ч. 2 ст.115, ч. 2 ст. 15 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины, то есть речь идет об умышленном убийстве по заказу из корыстных побуждений, совершенное группой лиц, законченное покушение на убийство и незаконное обращение с оружием", - сообщила Гайовская.
Напомним, 12 января был задержан организатор убийства Амины Окуевои.
Также, глава МВД Арсен Аваков опубликовал видео с задержания одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.
По данным правоохранителей, в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.
Как сообщалось, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.