Аваков та Денісова прибули до в'язниці, де утримували Марківа

"Українська делегація на чолі з главою МВС, дипломатами та уповноваженою з прав людини ВР, журналістами приїхали до тюрми, де знаходиться Віталій Марків і зараз його мають звільнити", - повідомив Городецький.

Як повідомляв УНН, міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.