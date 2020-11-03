Аваков та Денісова прибули до в'язниці, де утримували Марківа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та омбудсмен Людмила Денісова, разом з журналістами та представниками української діаспори прибули до в'язниці, де утримували нацгвардійця Віталія Марківа - очікують звільнення. Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Українська делегація на чолі з главою МВС, дипломатами та уповноваженою з прав людини ВР, журналістами приїхали до тюрми, де знаходиться Віталій Марків і зараз його мають звільнити", - повідомив Городецький.
Як повідомляв УНН, міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у тюрмі біля Мілана після того, як у липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років неволі. Він перебуває під вартою від дня арешту в Болоньї 30 червня 2017.