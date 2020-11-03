Аваков и Денисова прибыли к тюрьме, где удерживали Маркива
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков и омбудсмен Людмила Денисова, вместе с журналистами и представителями украинской диаспоры прибыли к тюрьме, где удерживали нацгвардейца Виталия Маркива - ожидают освобождения. Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Украинская делегация во главе с главой МВД, дипломатами и уполномоченным по правам человека ВР, журналистами приехали в тюрьму, где находится Виталий Маркив и сейчас его должны освободить", - сообщил Городецкий.
Как сообщал УНН, миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.
Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме возле Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения. Он находится под стражей со дня ареста в Болонье 30 июня 2017 года.