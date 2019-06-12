Аваков обговорив з послом Польщі роботу МВС на дострокових виборах у Раду

КИЇВ. 12 червня. УНН. Сьогодні у Києві міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч з Послом Республіки Польща Бартошем Ціхоцьким. Український міністр підняв тему дострокових виборів до Верховної Ради. Співрозмовники наголосили, що одним з пріоритетів у двосторонній співпраці між міністерством та Республікою є оновлення договірно-правової бази, апередає УНН з посиланням на прес-службу МВС.