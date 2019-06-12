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Аваков обговорив з послом Польщі роботу МВС на дострокових виборах у Раду

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Сьогодні у Києві міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч з Послом Республіки Польща Бартошем Ціхоцьким. Український міністр підняв тему дострокових виборів до Верховної Ради. Співрозмовники наголосили, що одним з пріоритетів у двосторонній співпраці між міністерством та Республікою є оновлення договірно-правової бази, апередає УНН з посиланням на прес-службу МВС.

Аваков обговорив з послом Польщі роботу МВС на дострокових виборах у Раду

Так, повідомляється, що сприяти налагодженню дієвої співпраці буде офіцер зв’язку — представник Міністерства внутрішніх справ та Управління Республіки Польща в Україні Павел Добош.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що в контексті прийдешніх дострокових парламентських виборів МВС налаштоване на забезпечення правопорядку та законності виборчого процесу на всіх його етапах.

Міністерство розраховує на підтримку міжнародних партнерів, а також ефективну та об’єктивну роботу спостерігачів.

“Ми очікуємо на публічну оцінку нашої роботи з боку наших європейських, в тому числі польських колег”, — наголосив Аваков.

Посол Ціхоцький подякував міністру за гостинний прийом та запевнив у готовності до плідної роботи.

“Я буду послом, який підтримуватиме Вас та Вашу команду у ваших ініціативах. Ми дуже цінуємо нашу співпрацю”, — зазначив Бартош Ціхоцький.

Також посол схвально оцінив роботу українських правоохоронців у справі затримання та видачі в РП громадянина Грузії, якого розшукували за вчинення злочину на території Польщі.

Як повідомляв УНН, напередодні Аваков представив делегації Atlantic Council стратегію деокупації Донбасу

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