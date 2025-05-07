Аудит визнав діяльність НАБУ лише помірно ефективною: експерти вказали на системні недоліки та безнаказаність за "зливи" інформації

$41.450.15
46.960.22
ukenru
Рішення суду - не указ: як АРМА затягує виконання ухвал
Ексклюзив
15:37 • 10900 перегляди

Рішення суду - не указ: як АРМА затягує виконання ухвал

Ексклюзив
15:25 • 16848 перегляди

Комітетська робота: скільки заробляють і як змінилися зарплати голів та керівників секретаріатів комітетів ВР

Ексклюзив
14:38 • 18841 перегляди

"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна

Ексклюзив
14:35 • 26443 перегляди

У Києві вибухнув термінал «ПриватБанку»: дивом обійшлося без жертв - відео

Ексклюзив
13:29 • 26703 перегляди

Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки

Ексклюзив
13:20 • 30979 перегляди

На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА

Ексклюзив
10:29 • 75913 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку

7 травня, 10:06 • 85419 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

Ексклюзив
7 травня, 09:50 • 80544 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту

Ексклюзив
7 травня, 09:39 • 73796 перегляди

Створюють рекорди та примножують врожаї: історія агроінституту, який потрапив до Книги рекордів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2м/с
37%
746 мм
Популярнi новини

Атака рф на Київ зачепила вже п'ять районів: пошкоджено бізнес-центр

7 травня, 06:57 • 46146 перегляди

На Київщині ворожа атака дронів пошкодила новобудови: показали наслідки

7 травня, 07:16 • 60270 перегляди

Комітет ВР змінив рішення щодо угоди з США про копалини: про що йдеться

7 травня, 07:28 • 13035 перегляди

Мати і син загинули внаслідок російської атаки по Києву, жінка не дожила до дня народження

7 травня, 07:42 • 31662 перегляди

В окупованому Сіверськодонецьку провалили кремлівську "показуху" до 9 травня - ЦПД

13:08 • 16535 перегляди
Публікації

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

10:29 • 75913 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

7 травня, 10:06 • 85419 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту
Ексклюзив

7 травня, 09:50 • 80544 перегляди

Створюють рекорди та примножують врожаї: історія агроінституту, який потрапив до Книги рекордів
Ексклюзив

7 травня, 09:39 • 73796 перегляди

НАБУшники, прокурори та податківці – хто очолить Бюро економічної безпеки?

7 травня, 05:45 • 103913 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

13:49 • 10822 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 57956 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 107953 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 104555 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 115569 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

Аудит визнав діяльність НАБУ лише помірно ефективною: експерти вказали на системні недоліки та безнаказаність за "зливи" інформації

Київ • УНН

 • 2904 перегляди

Аудит ефективності НАБУ виявив проблеми: відсутність системного моніторингу, нечітка стратегія та неефективна взаємодія. Рекомендації щодо розширення повноважень викликають сумніви.

Аудит визнав діяльність НАБУ лише помірно ефективною: експерти вказали на системні недоліки та безнаказаність за "зливи" інформації

Зовнішня незалежна комісія завершила аудит ефективності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Попри гучні очікування, висновки Комісії виявилися тривожними: діяльність НАБУ у 2023–2024 роках визнано помірно ефективною — це лише третій із чотирьох можливих рівнів, тобто передостанній, повідомляє УНН з посиланням на звіт.

Комісія з міжнародних експертів зафіксувала низку серйозних проблем у роботі бюро. Серед них — відсутність системного моніторингу розслідувань у пріоритетних сферах, нечітка стратегія розвитку, розмиті лінії підпорядкування в організаційній структурі, проблеми з внутрішнім контролем і неефективна міжвідомча взаємодія. НАБУ також не продемонструвало жодних результативних дій щодо витоків інформації під час досудових розслідувань, що, як вказують аудитори, створює значну репутаційну загрозу.

Особливо критичною виглядає ситуація з доброчесністю. Перевірки на доброчесність співробітників НАБУ оцінено як недостатньо обʼєктивні, а механізми підзвітності — як слабкі. При цьому, у ЗМІ не вчухають скандали навколо сумнівних активів детективів НАБУ, зокрема криптогаманців, через які проходять мільйони гривень. 

На тлі цього Комісія все ж рекомендує Верховній Раді надати НАБУ автономне право на прослуховування. Проте така ініціатива викликає обґрунтовані сумніви, особливо з огляду на скандал "НАБУгейт", коли детективи були викриті у незаконному прослуховуванні адвокатів, за що нині проти них самих відкрито кримінальні провадження

Ще одним суперечливим моментом у рекомендаціях є пропозиція закупити службові мобільні телефони для працівників НАБУ або створити програму використання особистих пристроїв із підвищеним захистом. Така ініціатива виглядає особливо неадекватно в умовах, коли держава змушена акумулювати всі можливі ресурси на підтримку армії, і суспільство очікує максимальної ощадності у витратах.

Загалом аудит показав, що НАБУ має суттєві проблеми з ефективністю і прозорістю. На тлі цього дискусії про розширення його повноважень без належного реформування можуть виглядати як загроза для балансу правових інституцій в Україні.

До складу комісії, яка оцінювала НАБУ входили міжнародні експерти — Мартін Арпо, Роберт Вестбрукс та Герміона Тереза Кроньє.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада
Україна
Brent
$61.45
Bitcoin
$96,930.30
S&P 500
$5,615.55
Tesla
$273.12
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,393.19
Ethereum
$1,817.33