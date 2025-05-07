Аудит визнав діяльність НАБУ лише помірно ефективною: експерти вказали на системні недоліки та безнаказаність за "зливи" інформації
Київ • УНН
Аудит ефективності НАБУ виявив проблеми: відсутність системного моніторингу, нечітка стратегія та неефективна взаємодія. Рекомендації щодо розширення повноважень викликають сумніви.
Зовнішня незалежна комісія завершила аудит ефективності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Попри гучні очікування, висновки Комісії виявилися тривожними: діяльність НАБУ у 2023–2024 роках визнано помірно ефективною — це лише третій із чотирьох можливих рівнів, тобто передостанній, повідомляє УНН з посиланням на звіт.
Комісія з міжнародних експертів зафіксувала низку серйозних проблем у роботі бюро. Серед них — відсутність системного моніторингу розслідувань у пріоритетних сферах, нечітка стратегія розвитку, розмиті лінії підпорядкування в організаційній структурі, проблеми з внутрішнім контролем і неефективна міжвідомча взаємодія. НАБУ також не продемонструвало жодних результативних дій щодо витоків інформації під час досудових розслідувань, що, як вказують аудитори, створює значну репутаційну загрозу.
Особливо критичною виглядає ситуація з доброчесністю. Перевірки на доброчесність співробітників НАБУ оцінено як недостатньо обʼєктивні, а механізми підзвітності — як слабкі. При цьому, у ЗМІ не вчухають скандали навколо сумнівних активів детективів НАБУ, зокрема криптогаманців, через які проходять мільйони гривень.
На тлі цього Комісія все ж рекомендує Верховній Раді надати НАБУ автономне право на прослуховування. Проте така ініціатива викликає обґрунтовані сумніви, особливо з огляду на скандал "НАБУгейт", коли детективи були викриті у незаконному прослуховуванні адвокатів, за що нині проти них самих відкрито кримінальні провадження.
Ще одним суперечливим моментом у рекомендаціях є пропозиція закупити службові мобільні телефони для працівників НАБУ або створити програму використання особистих пристроїв із підвищеним захистом. Така ініціатива виглядає особливо неадекватно в умовах, коли держава змушена акумулювати всі можливі ресурси на підтримку армії, і суспільство очікує максимальної ощадності у витратах.
Загалом аудит показав, що НАБУ має суттєві проблеми з ефективністю і прозорістю. На тлі цього дискусії про розширення його повноважень без належного реформування можуть виглядати як загроза для балансу правових інституцій в Україні.
До складу комісії, яка оцінювала НАБУ входили міжнародні експерти — Мартін Арпо, Роберт Вестбрукс та Герміона Тереза Кроньє.