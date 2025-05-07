Аудит признал деятельность НАБУ лишь умеренно эффективной: эксперты указали на системные недостатки и безнаказанность за "сливы" информации

Внешняя независимая комиссия завершила аудит эффективности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Несмотря на громкие ожидания, выводы Комиссии оказались тревожными: деятельность НАБУ в 2023–2024 годах признана умеренно эффективной — это лишь третий из четырех возможных уровней, то есть предпоследний, сообщает УНН со ссылкой на отчет.

Комиссия международных экспертов зафиксировала ряд серьезных проблем в работе бюро. Среди них — отсутствие системного мониторинга расследований в приоритетных сферах, нечеткая стратегия развития, размытые линии подчинения в организационной структуре, проблемы с внутренним контролем и неэффективное межведомственное взаимодействие. НАБУ также не продемонстрировало никаких результативных действий по утечкам информации во время досудебных расследований, что, как указывают аудиторы, создает значительную репутационную угрозу.

Особенно критической выглядит ситуация с добропорядочностью. Проверки на добропорядочность сотрудников НАБУ оценены как недостаточно объективные, а механизмы подотчетности — как слабые. При этом, в СМИ не утихают скандалы вокруг сомнительных активов детективов НАБУ, в частности криптокошельков, через которые проходят миллионы гривен.

На фоне этого Комиссия все же рекомендует Верховной Раде предоставить НАБУ автономное право на прослушивание. Однако такая инициатива вызывает обоснованные сомнения, особенно учитывая скандал "НАБУгейт", когда детективы были уличены в незаконном прослушивании адвокатов, за что сейчас против них самих открыты уголовные производства.

Еще одним противоречивым моментом в рекомендациях является предложение закупить служебные мобильные телефоны для работников НАБУ или создать программу использования личных устройств с повышенной защитой. Такая инициатива выглядит особенно неадекватно в условиях, когда государство вынуждено аккумулировать все возможные ресурсы на поддержку армии, и общество ожидает максимальной экономии в расходах.

В целом аудит показал, что у НАБУ есть существенные проблемы с эффективностью и прозрачностью. На фоне этого дискуссии о расширении его полномочий без надлежащего реформирования могут выглядеть как угроза для баланса правовых институтов в Украине.

В состав комиссии, которая оценивала НАБУ, входили международные эксперты — Мартин Арпо, Роберт Вестбрукс и Гермиона Тереза Кронье.