Атака рф на Миколаївщину 25 лютого - пошкоджено об'єкти інфраструктури
Київ • УНН
Вночі 25 лютого окупанти атакували Миколаївську область БПЛА типу "Shahed". Постраждалих немає, але пошкоджено об'єкти інфраструктури.
У ніч на 25 лютого і вранці в середу російські окупанти атакували БПЛА типу "Shahed 131/136" Миколаївську область. Під ворожими ударами опинились об’єкти критичної та транспортної інфраструктури Миколаєва та Вознесенського району, постраждалих немає. Про це повідомив в Telegram начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Деталі
У Миколаївському районі окупанти двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих і загиблих не було.
Сили оборони України збили або подавили 11 ударних БПЛА типу "Shahed 131/136" і безпілотників-імітаторів різних типів.
Додатково
У ніч на 25 лютого росіяни атакували Україну 115 дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та іншими. Українська ППО знищила 95 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас було зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на 11 локаціях.
Нагадаємо
За даними Генерального штабу ЗСУ, впродовж минулої доби на фронті відбулося 164 бойових зіткнення. Противник завдав 83 авіаційних удари, скинув 220 керованих авіабомб.