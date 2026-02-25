$43.300.02
24 лютого, 18:45 • 11791 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 20176 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 17228 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 17189 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 15230 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 14872 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 15364 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13610 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 28277 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 14269 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Атака рф на Миколаївщину 25 лютого - пошкоджено об'єкти інфраструктури

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Вночі 25 лютого окупанти атакували Миколаївську область БПЛА типу "Shahed". Постраждалих немає, але пошкоджено об'єкти інфраструктури.

Атака рф на Миколаївщину 25 лютого - пошкоджено об'єкти інфраструктури

У ніч на 25 лютого і вранці в середу російські окупанти атакували БПЛА типу "Shahed 131/136" Миколаївську область. Під ворожими ударами опинились об’єкти критичної та транспортної інфраструктури Миколаєва та Вознесенського району, постраждалих немає. Про це повідомив в Telegram начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

У Миколаївському районі окупанти двічі атакували FPV-дронами Очаківську громаду. Постраждалих і загиблих не було.

Сили оборони України збили або подавили 11 ударних БПЛА типу "Shahed 131/136" і безпілотників-імітаторів різних типів.

Додатково

У ніч на 25 лютого росіяни атакували Україну 115 дронами типу Shahed, Гербера, Італмас та іншими. Українська ППО знищила 95 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас було зафіксовано влучання 18 ударних БПЛА на 11 локаціях.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу ЗСУ, впродовж минулої доби на фронті відбулося 164 бойових зіткнення. Противник завдав 83 авіаційних удари, скинув 220 керованих авіабомб.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні