Кількість боїв на фронті за добу зросла - Генштаб показав карту за напрямками

24 лютого, 18:45 • 12145 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 21023 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 17898 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 17834 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 15680 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 15107 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 15556 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13669 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 28825 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:04 • 14325 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Лідери країн Північної Європи та Балтії засудили агресію рф і закликали до перемир'я - заяваPhoto24 лютого, 21:50 • 8810 перегляди
Борис Джонсон: Європа та Захід недостатньо допомагають Україні для повної перемоги24 лютого, 22:24 • 9382 перегляди
Віткофф: жодної мирної угоди не може бути доти, доки українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися24 лютого, 23:31 • 10371 перегляди
росія в Радбезі ООН: Європа не налаштована на підтримку тристоронніх переговорів щодо врегулювання "української кризи"25 лютого, 00:08 • 5410 перегляди
росіяни скуповують нерухомість поблизу військових об'єктів у Європі - The Telegraph25 лютого, 00:45 • 8268 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 28828 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 39519 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 57399 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 74812 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 77457 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Борис Джонсон
Юрій Ігнат
Україна
Сполучені Штати Америки
Північна Корея
Іран
Білорусь
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 8778 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 13140 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 15652 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 20698 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 29605 перегляди
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Соціальна мережа
Золото

Кількість боїв на фронті за добу зросла - Генштаб показав карту за напрямками

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

Протягом минулої доби на фронті відбулося 164 бойових зіткнення, що на третину більше, ніж попередньої доби. Найбільше атак відбили на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Кількість боїв на фронті за добу зросла - Генштаб показав карту за напрямками

164 бої сталося на фронті минулої доби, що на понад третину більше, ніж добою раніше, найбільше атак відбили на Покровському та Гуляйпільському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 25 лютого, показавши карту бойових дій, пише УНН

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 83 авіаційних удари, скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5964 дрони-камікадзе та здійснив 3293 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 136 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Катеринівка, Великомихайлівка, Левадне, Орли, Гаврилівка, Писанці, Просяна, Підгаврилівка, Новосолошине, Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Долинка, Зарічне.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби було зафіксовано вісім боєзіткнень, противник здійснив 87 обстрілів, з яких 9 – із застосуванням РСЗВ. Також завдав одного авіаудару із застосуванням двох КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Вільча, Синельникове, Мала Вовча та Зелене.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного, Курилівки, Борисівської Андріївки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Ставки, Новосергіївка та Степове.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Дронівки, Рай-Олександрівки та Закітного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Новодмитрівки та Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Софіївки, Плещіївки, Берестка, Іллінівки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора в районах Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Філії, Гришиного, Новоолександрівки та Удачного.

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази у районах Тернового, Нового Запоріжжя та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Залізничного, Загірного, Святопетрівки, Криничного та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку агресор один раз намагався покращити своє становище в районах населених пунктів Степногірськ, Степове та Плавні.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Генштаб: росія втратила 1070 солдатів та 886 БпЛА за добу25.02.26, 07:44 • 2590 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні