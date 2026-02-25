Кількість боїв на фронті за добу зросла - Генштаб показав карту за напрямками

164 бої сталося на фронті минулої доби, що на понад третину більше, ніж добою раніше, найбільше атак відбили на Покровському та Гуляйпільському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 25 лютого, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення - повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 83 авіаційних удари, скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, застосував 5964 дрони-камікадзе та здійснив 3293 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 136 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Покровське, Катеринівка, Великомихайлівка, Левадне, Орли, Гаврилівка, Писанці, Просяна, Підгаврилівка, Новосолошине, Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Долинка, Зарічне.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби було зафіксовано вісім боєзіткнень, противник здійснив 87 обстрілів, з яких 9 – із застосуванням РСЗВ. Також завдав одного авіаудару із застосуванням двох КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населених пунктів Вільча, Синельникове, Мала Вовча та Зелене.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у районі Глушківки, Піщаного, Курилівки, Борисівської Андріївки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку противник атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Ставки, Новосергіївка та Степове.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Дронівки, Рай-Олександрівки та Закітного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Новодмитрівки та Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Софіївки, Плещіївки, Берестка, Іллінівки та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора в районах Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Філії, Гришиного, Новоолександрівки та Удачного.

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази у районах Тернового, Нового Запоріжжя та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Залізничного, Загірного, Святопетрівки, Криничного та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку агресор один раз намагався покращити своє становище в районах населених пунктів Степногірськ, Степове та Плавні.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Генштаб: росія втратила 1070 солдатів та 886 БпЛА за добу