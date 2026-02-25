$43.260.03
24 февраля, 18:45 • 12065 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 20824 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 17751 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 17689 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 15597 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 15057 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 15515 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13654 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 28712 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 14309 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Количество боев на фронте за сутки возросло - Генштаб показал карту по направлениям

Киев • УНН

 • 1080 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 164 боевых столкновения, что на треть больше, чем за предыдущие сутки. Больше всего атак отбили на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Количество боев на фронте за сутки возросло - Генштаб показал карту по направлениям

164 боя произошло на фронте за прошедшие сутки, что более чем на треть больше, чем сутками ранее, больше всего атак отбили на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 25 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН

Силы обороны отбивают попытки оккупантов улучшить свое положение и продвигаться вглубь территории Украины, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике на разных участках фронта. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 83 авиационных удара, сбросил 220 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5964 дрона-камикадзе и совершил 3293 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 136 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Покровское, Катериновка, Великомихайловка, Левадное, Орлы, Гавриловка, Писанцы, Просяная, Подгавриловка, Новосолошино, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Любицкое, Долинка, Заречное.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки было зафиксировано восемь боестолкновений, противник совершил 87 обстрелов, из которых 9 – с применением РСЗО. Также нанес один авиаудар с применением двух КАБ.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенных пунктов Вильча, Синельниково, Малая Волчья и Зеленое.

На Купянском направлении враг девять раз атаковал в районе Глушковки, Песчаного, Куриловки, Борисовской Андреевки и Купянска.

На Лиманском направлении противник атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Шийковка, Дробышево, Ставки, Новосергиевка и Степное.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили девять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Дроновки, Рай-Александровки и Закитного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали в сторону Новодмитровки и Константиновки.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Константиновки, Софиевки, Плещеевки, Берестка, Ильиновки и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 27 штурмовых действий агрессора в районах Родинского, Покровска, Котлиного, Молодецкого, Филии, Гришиного, Новоалександровки и Удачного.

На Александровском направлении противник атаковал четыре раза в районах Тернового, Нового Запорожья и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов в районах Зализничного, Загорного, Святопетровки, Криничного и Гуляйполя.

На Ореховском направлении агрессор один раз пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Степногорск, Степное и Плавни.

На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб: Россия потеряла 1070 солдат и 886 БПЛА за сутки25.02.26, 07:44 • 2554 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине