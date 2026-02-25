Атака рф на Николаевскую область 25 февраля - повреждены объекты инфраструктуры
Киев • УНН
Ночью 25 февраля оккупанты атаковали Николаевскую область БПЛА типа "Shahed". Пострадавших нет, но повреждены объекты инфраструктуры.
В ночь на 25 февраля и утром в среду российские оккупанты атаковали БПЛА типа "Shahed 131/136" Николаевскую область. Под вражескими ударами оказались объекты критической и транспортной инфраструктуры Николаева и Вознесенского района, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
Подробности
В Николаевском районе оккупанты дважды атаковали FPV-дронами Очаковскую общину. Пострадавших и погибших не было.
Силы обороны Украины сбили или подавили 11 ударных БПЛА типа "Shahed 131/136" и беспилотников-имитаторов различных типов.
Дополнительно
В ночь на 25 февраля россияне атаковали Украину 115 дронами типа Shahed, Gerbera, Italmas и другими. Украинская ПВО уничтожила 95 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. В то же время было зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 11 локациях.
Напомним
По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 164 боевых столкновения. Противник нанес 83 авиационных удара, сбросил 220 управляемых авиабомб.