24 февраля, 18:45
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзивы
Атака рф на Николаевскую область 25 февраля - повреждены объекты инфраструктуры

Киев • УНН

 • 1410 просмотра

Ночью 25 февраля оккупанты атаковали Николаевскую область БПЛА типа "Shahed". Пострадавших нет, но повреждены объекты инфраструктуры.

Атака рф на Николаевскую область 25 февраля - повреждены объекты инфраструктуры

В ночь на 25 февраля и утром в среду российские оккупанты атаковали БПЛА типа "Shahed 131/136" Николаевскую область. Под вражескими ударами оказались объекты критической и транспортной инфраструктуры Николаева и Вознесенского района, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Подробности

В Николаевском районе оккупанты дважды атаковали FPV-дронами Очаковскую общину. Пострадавших и погибших не было.

Силы обороны Украины сбили или подавили 11 ударных БПЛА типа "Shahed 131/136" и беспилотников-имитаторов различных типов.

Дополнительно

В ночь на 25 февраля россияне атаковали Украину 115 дронами типа Shahed, Gerbera, Italmas и другими. Украинская ПВО уничтожила 95 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. В то же время было зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА на 11 локациях.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте произошло 164 боевых столкновения. Противник нанес 83 авиационных удара, сбросил 220 управляемых авиабомб.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине