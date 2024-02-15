Атака рф на Львів: одна з ракет влучила у землю біля житлових будинків - ОВА
Київ • УНН
Ракета під час ворожого обстрілу Львова влучила поблизу житлових будинків та центру зайнятості, пошкодивши вікна у будівлях.
Під час ворожої атаки на Львів сьогодні вранці ракета влучила у землю неподалік житлових будинків, є пошкодження вікон у багатоповерхівках та центрі зайнятості, повідомив у четвер голова Львівської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
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"У ході вранішньої атаки ракета влучила також у землю, неподалік житлових будинків на вулиці Науковій. Пошкоджені вікна у пʼяти- та девʼятиповерхівках, у яких живуть люди, і вікна у центрі зайнятості", - написав Козицький у Telegram.
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Повідомлялося, що внаслідок атаки рф зафіксували влучання в об'єкт інфраструктури у Львові.
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