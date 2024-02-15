Атака рф на Львов: одна из ракет попала в землю возле жилых домов - ОВА

Во время вражеской атаки на Львов сегодня утром ракета попала в землю недалеко от жилых домов, есть повреждения окон в многоэтажках и центре занятости, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий, пишет УНН.

Детали

"В ходе утренней атаки ракета попала также в землю, недалеко от жилых домов на улице Научной. Повреждены окна в пяти- и девятиэтажках, в которых живут люди, и окна в центре занятости", - написал Козицкий в Telegram.

Напомним

Сообщалось, что в результате атаки рф зафиксировали попадание в объект инфраструктуры во Львове.

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