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Атака рф на Харків 7 червня: з-під завалів дістали тіла п'ятьох загиблих

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Рятувальники вилучили тіло п'ятої жертви з-під завалів підприємства в Харкові. Росія здійснила комбіновану атаку на місто, застосувавши понад 50 дронів та ракети.

Атака рф на Харків 7 червня: з-під завалів дістали тіла п'ятьох загиблих

З-під завалів пошкодженого внаслідок атаки рф на Харків 7 червня підприємства дістали тіла п'ятьох загиблих, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Щойно рятувальники вилучили тіло вже п'ятої людини з-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова. Сьогодні вранці також було деблоковано тіло четвертої жертви російської атаки по цьому підприємству

- повідомив Синєгубов.

Пошуково-рятувальні заходи, з його слів, продовжуються.

Контекст

За даними прокуратури, 7 червня орієнтовно з 03:00 до 05:00 збройні сили рф здійснили комбіновану масштабну атаку по Харкову. За попередніми даними, ворог застосував понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету. Спочатку було відомо про трьох загиблих, понад 20 постраждалих, серед них двох дітей.

В ОВА повідомляли, що під завалами могли перебувати 6 людей - працівники пошкодженого підприємства, які не виходять на зв’язок.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Генеральний прокурор (Україна)
Безпілотний літальний апарат
Харків
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