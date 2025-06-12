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Атака рф на Харьков 7 июня: из-под завалов достали тела пятерых погибших

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Спасатели извлекли тело пятой жертвы из-под завалов предприятия в Харькове. Россия осуществила комбинированную атаку на город, применив более 50 дронов и ракеты.

Атака рф на Харьков 7 июня: из-под завалов достали тела пятерых погибших

Из-под завалов поврежденного в результате атаки рф на Харьков 7 июня предприятия достали тела пятерых погибших, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Только что спасатели изъяли тело уже пятого человека из-под завалов гражданского предприятия в Киевском районе Харькова. Сегодня утром также было деблокировано тело четвертой жертвы российской атаки по этому предприятию

- сообщил Синегубов.

Поисково-спасательные мероприятия, по его словам, продолжаются.

Контекст

По данным прокуратуры, 7 июня ориентировочно с 03:00 до 05:00 вооруженные силы рф осуществили комбинированную масштабную атаку по Харькову. По предварительным данным, враг применил более 50 беспилотников, четыре управляемые авиационные бомбы и ракету. Сначала было известно о трех погибших, более 20 пострадавших, среди них двух детей.

В ОВА сообщали, что под завалами могли находиться 6 человек - работники поврежденного предприятия, которые не выходят на связь.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Генеральный прокурор Украины
Беспилотный летательный аппарат
Харьков
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