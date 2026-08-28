Атака рф дронами на Житомирщину спричинила пожежу на підприємстві

Житомирська область зазнала атаки рф дронами, сталася пожежа на території підприємства, повідомив у п'ятницю голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у соцмережах, пише УНН.

Житомирщина знов опинилася під ударом ворожих дронів. Внаслідок атаки виникла пожежа на території одного з приватних підприємств. Загорілося 4 вантажних автомобілі та 3 напівпричепи. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає - написав Бунечко.

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