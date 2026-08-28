Атака рф дронами на Житомирщину спричинила пожежу на підприємстві
Київ • УНН
Унаслідок атаки рф загорілися 4 вантажівки та 3 напівпричепи. Рятувальники ліквідували пожежу, загиблих і травмованих немає.
Житомирська область зазнала атаки рф дронами, сталася пожежа на території підприємства, повідомив у п'ятницю голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко у соцмережах, пише УНН.
Житомирщина знов опинилася під ударом ворожих дронів. Внаслідок атаки виникла пожежа на території одного з приватних підприємств. Загорілося 4 вантажних автомобілі та 3 напівпричепи. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає
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