Атака рф дронами на Житомирскую область вызвала пожар на предприятии

Житомирская область подверглась атаке беспилотниками рф, на территории предприятия произошел пожар, сообщил в пятницу глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в соцсетях, пишет УНН.

Житомирщина вновь оказалась под ударом вражеских беспилотников. В результате атаки возник пожар на территории одного из частных предприятий. Загорелись 4 грузовых автомобиля и 3 полуприцепа. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет - написал Бунечко.

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