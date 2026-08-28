Атака рф дронами на Житомирскую область вызвала пожар на предприятии
Киев • УНН
В результате атаки рф загорелись 4 грузовика и 3 полуприцепа. Спасатели ликвидировали пожар, погибших и пострадавших нет.
Житомирская область подверглась атаке беспилотниками рф, на территории предприятия произошел пожар, сообщил в пятницу глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко в соцсетях, пишет УНН.
Житомирщина вновь оказалась под ударом вражеских беспилотников. В результате атаки возник пожар на территории одного из частных предприятий. Загорелись 4 грузовых автомобиля и 3 полуприцепа. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет
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