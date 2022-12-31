Атака на Київ: уламки російської ракети впали на стадіон "Темп"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Під час масованої атаки рф на Київ уламки ракети впали на стадіон "Темп". Про це повдіомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
Цитата
"Київ, Святошинський район. Уламки ракети впали на стадіон "Темп". Значних пошкоджень немає. Без постраждалих", - написав Тимошенко в Telegram.
Додамо
Також у КМДА оприлюднили попередню інформацію щодо руйнувань у столиці внаслідок масованої ракетної таки рф.
"... у Соломянському районі пошкоджено приватний будинок та проїжджу частину. У Печерському районі, поблизу станції метро «Палац України» — потрапляння в готель та житловий будинок.
Також руйнування в Голосіївському районі. Потрапляння в господарчу споруду та автівку", - йдеться у повідомленні.
Інформацію по жертвам уточнюється, додали у КМДА.
Раніше
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та руйнування в трьох районах столиці.
За його словами, один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця.
Наразі відомо про одну жертву. Ще 11 осіб отримали поранення, серед них і журналіст з Японії.