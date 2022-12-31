Атака на Киев: обломки российской ракеты упали на стадион "Темп"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Во время массированной атаки рф на Киев обломки ракеты упали на стадион "Темп". Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Киев, Святошинский район. Обломки ракеты упали на стадион "Темп". Значительных повреждений нет. Без пострадавших", – написал Тимошенко в Telegram.
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Также в КГГА обнародовали предварительную информацию о разрушениях в столице в результате массированной ракетной таки россии.
"... в Соломенском районе повреждено частный дом и проезжую часть. В Печерском районе, возле станции метро "Дворец Украины" — попадание в гостиницу и жилой дом.
Также разрушение в Голосеевском районе. Попадание в хозяйственное сооружение и автомобиль", - говорится в сообщении.
Информация по жертвам уточняется, добавили в КГГА.
Ранее
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушениях в трех районах столицы.
По его словам, один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места.
Теперь известно об одной жертве. Еще 11 человек получили ранения, среди них и журналист из Японии.