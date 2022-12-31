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Атака на Киев: обломки российской ракеты упали на стадион "Темп"

Атака на Киев: обломки российской ракеты упали на стадион "Темп"

Киев • УНН

 • 890528 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Во время массированной атаки рф на Киев обломки ракеты упали на стадион "Темп". Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Цитата

"Киев, Святошинский район. Обломки ракеты упали на стадион "Темп". Значительных повреждений нет. Без пострадавших", – написал Тимошенко в Telegram.

Добавим

Также в КГГА обнародовали предварительную информацию о разрушениях в столице в результате массированной ракетной таки россии.

"... в Соломенском районе повреждено частный дом и проезжую часть. В Печерском районе, возле станции метро "Дворец Украины" — попадание в гостиницу и жилой дом.

Также разрушение в Голосеевском районе. Попадание в хозяйственное сооружение и автомобиль", - говорится в сообщении.

Информация по жертвам уточняется, добавили в КГГА.

Ранее

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушениях в трех районах столицы.

По его словам, один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места.

Теперь известно об одной жертве. Еще 11 человек получили ранения, среди них и журналист из Японии.

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