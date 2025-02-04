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Атака дронів на Сумщині: рятувальники ліквідували пожежу, без жертв

Атака дронів на Сумщині: рятувальники ліквідували пожежу, без жертв

Київ • УНН

 • 48827 перегляди

Внаслідок атаки ворожих БпЛА на Сумщині пошкоджено житлові будинки у двох громадах. У Сумській громаді зруйновано один будинок та пошкоджено 4, у Буринській - пошкоджено вікна у будинках та школі.

На Сумщині вогнеборці ліквідували пожежу, яка зайнялася внаслідок чергової атаки з боку окупантів. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, у результаті падіння ворожого БпЛА у Сумській громаді на території одного із дачних кооперативів виникла пожежа.

На щастя, серед цивільного населення постраждалих чи жертв немає. Однак даний терористичний удар зруйнував один будинок і ще 4 – пошкодив.

Додамо

У Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що вночі загарбники двічі били по області. Відтак після падіння другого безпілотника ворожих сил на території Буринської громади вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 вікон у житлових будинках, та більше 20 - у закладі освіти.

На щастя, тут теж обійшлося без втрат.

На Сумщині внаслідок атаки рф загинули троє поліцейських - ОВА01.02.25, 12:28 • 61720 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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