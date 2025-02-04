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Атака дронов на Сумщине: спасатели ликвидировали пожар, без жертв

Атака дронов на Сумщине: спасатели ликвидировали пожар, без жертв

Киев  •  УНН

 • 4448 просмотра

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В результате атаки вражеских БПЛА на Сумщине повреждены жилые дома в двух громадах. В Сумской громаде разрушен один дом и повреждены 4, в Буринской - повреждены окна в домах и школе.

На Сумщине пожарные ликвидировали пожар, который занялся в результате очередной атаки со стороны оккупантов. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

Согласно информации, в результате падения вражеского БпЛА в Сумской общине на территории одного из дачных кооперативов возник пожар.

К счастью, среди гражданского населения пострадавших или жертв нет. Однако данный террористический удар разрушил один дом и еще 4 - повредил.

Добавим

В Сумской областной военной администрации заявили, что ночью захватчики дважды били по области. Поэтому после падения второго беспилотника вражеских сил на территории Буринской громады взрывной волной повреждено более 30 окон в жилых домах, и более 20 - в учебном заведении.

К счастью, здесь тоже обошлось без потерь.

В Сумской области в результате атаки рф погибли трое полицейских - ОВА01.02.25, 12:28 • 58808 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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