Атака дронов на Сумщине: спасатели ликвидировали пожар, без жертв
Киев • УНН
В результате атаки вражеских БПЛА на Сумщине повреждены жилые дома в двух громадах. В Сумской громаде разрушен один дом и повреждены 4, в Буринской - повреждены окна в домах и школе.
На Сумщине пожарные ликвидировали пожар, который занялся в результате очередной атаки со стороны оккупантов. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Согласно информации, в результате падения вражеского БпЛА в Сумской общине на территории одного из дачных кооперативов возник пожар.
К счастью, среди гражданского населения пострадавших или жертв нет. Однако данный террористический удар разрушил один дом и еще 4 - повредил.
Добавим
В Сумской областной военной администрации заявили, что ночью захватчики дважды били по области. Поэтому после падения второго беспилотника вражеских сил на территории Буринской громады взрывной волной повреждено более 30 окон в жилых домах, и более 20 - в учебном заведении.
К счастью, здесь тоже обошлось без потерь.
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