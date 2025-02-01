На Сумщине в результате атаки рф погибли трое полицейских - ОВА
Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудар по Юнаковской громаде Сумской области в ночь на 1 февраля. В результате атаки погибли трое патрульных полицейских, которые несли службу в приграничных населенных пунктах.
В Сумской области российские войска ночью нанесли авиаудар по Юнаковской общине, в результате атаки рф погибли трое полицейских, сообщили в Сумской ОГА в субботу в Telegram, пишет УНН.
В ночь с 31 января на 1 февраля враг нанес авиаудар по Юнаковской громаде. В результате атаки россиян погибли 2 патрульных полицейских, которые осуществляли дежурство в населенных пунктах громады. Позже, под завалами, было найдено тело еще одного полицейского
«Правоохранители погибли, добросовестно выполняя задачи по защите населения и охране порядка в приграничных общинах, которые ежедневно обстреливаются врагом. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», - отметили в ОВА.
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