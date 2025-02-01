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На Сумщині внаслідок атаки рф загинули троє поліцейських - ОВА

На Сумщині внаслідок атаки рф загинули троє поліцейських - ОВА

Київ • УНН

 • 61720 перегляди

Російські війська завдали авіаудару по Юнаківській громаді Сумської області в ніч на 1 лютого. Внаслідок атаки загинули троє патрульних поліцейських, які несли службу в прикордонних населених пунктах.

У Сумській області російські війська вночі завдали авіаудару по Юнаківській громаді, внаслідок атаки рф загинули троє поліцейських, повідомили у Сумській ОВА у суботу у Telegram, пише УНН.

У ніч з 31 січня на 1 лютого ворог завдав авіаудар по Юнаківській громаді. Внаслідок атаки росіян загинули 2 патрульних поліцейських, які здійснювали чергування у населених пунктах громади. Пізніше, під завалами, було знайдено тіло ще одного поліцейського

- повідомили в ОВА.

"Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання по захисту населення і охороні порядку у прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - наголосили в ОВА.

Ворожі удари забрали життя 6 людей: Зеленський відреагував на атаку рф та показав наслідки01.02.25, 10:24 • 42152 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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