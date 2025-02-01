На Сумщині внаслідок атаки рф загинули троє поліцейських - ОВА

У Сумській області російські війська вночі завдали авіаудару по Юнаківській громаді, внаслідок атаки рф загинули троє поліцейських, повідомили у Сумській ОВА у суботу у Telegram, пише УНН.

У ніч з 31 січня на 1 лютого ворог завдав авіаудар по Юнаківській громаді. Внаслідок атаки росіян загинули 2 патрульних поліцейських, які здійснювали чергування у населених пунктах громади. Пізніше, під завалами, було знайдено тіло ще одного поліцейського - повідомили в ОВА.

"Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання по захисту населення і охороні порядку у прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - наголосили в ОВА.

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